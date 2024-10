Rogiti immobiliari, novità in arrivo nel Ddl Lavoro: cosa sapere

Introduzione

All’interno del Ddl Lavoro, ora al Senato, è presente una novità che potrebbe cambiare il mondo dei rogiti immobiliari: non sarà più necessario per compratore e venditore indicare gli importi delle provvigioni pagate agli agenti ma basterà il numero di fattura e dichiarare che quanto pagato coincide con l’importo del documento. Restano tutti gli altri obblighi, compresi quelli di riportare il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio e anche le "analitiche modalità di pagamento".

Una scelta che va in controtendenza rispetto a quanto disposto dal Dl n.223/2006, voluto dall’allora ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani, che aveva pensato a tale norma per combattere l'evasione. "Questa modifica, che proponiamo ormai da tempo, ha la finalità di tutelare la privacy e la riservatezza riguardo gli aspetti economici della prestazione di mediazione, ma anche di salvaguardare la libera trattativa tra cittadino e professionista. Dal momento che sugli importi di mediazione da versare c’è una trattativa totalmente libera, non ha senso far conoscere alla controparte quanto è stato pattuito", ha dichiarato Gianbattista Baccarini, presidente nazionale Fiaip