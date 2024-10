I brand che valgono di più: Apple si conferma prima in classifica

Introduzione

Secondo Interbrand per il 2024 Apple si posiziona prima nella classifica "Best global brands", pur con un valore del suo marchio in calo, mentre a seguire si trovano altri due giganti della tecnologia, come Microsoft e Amazon. Nella top 10 ci sono anche Google, Samsung, Coca-Cola e BMW.

E le aziende italiane? Sono presenti anche loro, sebbene distanti dalle prime 10. La prima italiana è Gucci, di proprietà della francese Kering, che si posiziona 41esima, poi c’è Ferrari (62esima) e Prada, all'83esimo posto mondiale. Il marchio di Maranello è il primo al mondo per crescita di anno in anno, grazie a un aumento del 21% a 13,1 miliardi di dollari, e anche Prada risulta essere tra le migliori per incremento del suo valore, grazie al +14% che ha portato il marchio a valere 8,3 miliardi.