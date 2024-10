Classifica Interbrand, Allianz entra nei primi trenta brand al mondo

"A ulteriore testimonianza del nostro impegno - scrivono da Allianz -, ci sono le nostre iniziative sociali come il sostegno agli aiuti umanitari e la risposta in loco alle comunità colpite dalle recenti inondazioni, prima in Germania e poi in Europa Centrale, oltre che il suo ruolo di socio fondatore di Humanity Insured organizzazione internazionale senza scopo di lucro che si pone come obiettivo quello della resilienza climatica per mezzo delle assicurazioni a miliardi di persone".

Gruppo con 125 milioni di clienti e 157 mila dipendenti nel mondo, con un valore del marchio salito a 23,5 miliardi di dollari (7% in più rispetto agli altri marchi finanziati), Allianz è anche considerata un'azienda all'avanguardia a livello mondiale nel campo della sostenibilità, con un piano di transizione "net zero" per decarbonizzare i propri portafogli proprietari nell’assicurazione danni e negli investimenti.

Parigi 2024

Uno degli eventi che più hanno coinvolto Allianz quest'anno sono stati i giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024. In veste di partner assicurativo esclusivo ha messo a disposizione un'ampia gamma di soluzioni per gli organizzatori, i tifosi e gli atleti.

"I Giochi sono stati il momento iconico per il marchio nel 2024 e l'asset di marketing più significativo per Allianz fino ad oggi - afferma Bernd Heinemann, chief strategy, marketing and distribution officer di Allianz SE -. La nostra strategia globale One Brand sta dando i suoi frutti: abbiamo infatti toccato un valore record mai raggiunto prima. La forza del nostro brand è il fondamento della crescita perché aiuta ad attrarre nuovi clienti, sempre sulla base della nostra promessa di dare alle persone fiducia nel domani".

In vista dei Giochi, Allianz ha lanciato la sua campagna globale "Get Ready" in più di 60 mercati, raggiungendo milioni di clienti, consumatori e partner commerciali in tutto il mondo. Questa mobilitazione ha visto 11 sponsorizzazioni broadcast, pubblicità su larga scala in esterni e oltre un miliardo di impressioni sui social media in tutto il mondo, con 150 contenuti in 20 lingue. I dipendenti Allianz hanno avuto inoltre un ruolo essenziale di brand ambassador a Parigi, come tedofori, volontari, spettatori e tifosi.