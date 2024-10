Bonus mobili in scadenza, ci sarà la proroga nel 2025?

Introduzione

Il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione fiscale che copre il 50% delle spese sostenute per acquistare mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare immobili fino a un limite massimo di spesa di 5 mila euro per quest'anno. La detrazione Irpef si può riportare nella dichiarazione dei redditi suddividendo la cifra in dieci quote annuali di pari importo.

Al momento non si hanno notizie di un possibile rinnovo anche il prossimo anno: a differenza degli interventi che rientrano nel bonus ristrutturazione, non saranno perciò previste detrazioni per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, come ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un contribuente su FiscoOggi.