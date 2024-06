Introduzione

Anche nel 2024 è in vigore il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di lavori edilizi, quali opere di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti o fabbricati.

Ci sono tuttavia delle novità importanti sul tetto di spesa: se nel 2023 era di 8mila euro e nel 2022 di 10mila, ora è calato sensibilmente a "solo" 5mila euro. L'incentivo non cambia però nella sua natura: consiste sempre in una detrazione Irpef ripartita in 10 quote annuali di pari importo. La spesa va indicata nell’apposita sezione del modello 730/2024, ossia il Quadro E, Sezione III C.