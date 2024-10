Truffe online, come proteggersi dai raggiri: i consigli

Introduzione

Nel 2023, oltre 3.500 persone sono state denunciate per frodi in ambito digitale, con un significativo aumento, in particolare, di illeciti legati al fenomeno del falso trading online.

Le modalità di truffa e gli inganni cambiano molto velocemente e tutelarsi quindi è sempre più difficile. Ci sono però delle accortezze che è sempre bene tenere presenti. Non dar seguito a chiamate o messaggi di sconosciuti che promettono grandi e sicuri investimenti, ma anche consultarsi subito con la propria banca in caso di offerte sospette, sono solo alcune delle buone pratiche che possono evitare di finire truffati. Attenzione poi ai bonifici: sempre meglio prediligere quelli ordinari a quelli istantanei, per avere, eventualmente, un margine di manovra temporale per la revoca in caso di raggiri