Auto, immatricolazioni in Italia a settembre a -10,7%. Stellantis -33%

Introduzione

Anche se per ora i numeri del 2024 sono in positivo rispetto al 2023 (il saldo nei primi 9 mesi dell'anno è a +2,1%), il Centro Studi Promotor evidenzia una contrazione del 18,1% rispetto al 2019, l’anno che ha preceduto la crisi innescata dalla pandemia da coronavirus. A fine dicembre si dovrebbero raggiungere le 1.603.000 immatricolazioni, oltre 300mila in meno rispetto al 2019 (quando furono 1.916.951).