Stellantis, vendite auto in calo: stime al ribasso per il 2024

Stellantis stima 200mila consegne di veicoli in meno rispetto al calo di 100mila che aveva visto precedentemente. Tra le ragioni di questa previsione a ribasso parla di “problemi di performance in Nord America” e di “deterioramento nelle dinamiche globali del settore”, tra cui “l’accresciuta competitività" della Cina. Questo si traduce in una previsione di mercato per il 2024 a un livello inferiore rispetto a inizio anno. Oltre alla stima a ribasso delle consegne, Stellantis ha fatto ricorso a un aumento degli incentivi sui modelli del 2024 e degli anni precedenti e a iniziative che incrementino la produttività, come aggiustamenti sui costi e sulla capacità produttiva.