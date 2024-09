Leapmotor, arriva in Italia il partner cinese di Stellantis

Il costruttore cinese che ha una solida partnership con Stellantis è finalmente arrivato in Europa, e in Italia, con le sue vetture elettriche. I primi due modelli designati sono la citycar, la T03 e il versatile SUV C10 ascolta articolo

Le auto cinesi alla conquista dell'Europa sotto l'egida di Stellantis e grazie all’accordo raggiunto poco meno di un anno fa con Leapmotor. Infatti la joint venture che commercializza e produce i modelli fuori la grande Cina, “entrerà in competizione con i marchi cinesi già presenti in Europa, proponendo le migliori soluzioni e completando la tecnologia e il portafoglio attuali dei 14 marchi Stellantis”, sottolinea la società. Due i modelli di auto elettriche: la T03, city car, e la C10, un D-Suv. La prima a essere lanciata sul mercato sarà la piccola, a fine settembre, mentre per la sorella maggiore bisognerà aspettare ottobre inoltrato. Proprio la più piccola verrà venduta a un prezzo sotto i 20 mila euro: il prezzo consigliato sarà di 18.900 euro, con un’offerta lancio a 17.900 euro.

La citycar elettrica dal prezzo concorrenziale La piccola di casa - la Leapmotor 03 - è pronta a far concorrenza a modelli come Citroen e-C3 (venduta a 23.900 euro) o Dacia Spring (proposta a partire dallo stesso prezzo della T03). La citycar elettrica, lunga 3,62 metri, larga 1,58 metri, alta 1,65 metri e con un passo di 2,4 metri ha cinque posti, dispone di una batteria da 37,3 kWh che dichiara una autonomia di 265 km nel ciclo combinato WLTP e fino a 395 km nel ciclo urbano. Il motore elettrico eroga 95 cavalli di potenza e 158 Nm di coppia. Tre i colori disponbili: bianco luminoso, argento stellato e blu ghiaccio. In plancia ci sono un display strumenti da 8 pollici e un display centrale da 10,1". Il suv elettrico Il secondo modello, C10, è un suv elettrico, proposto a un prezzo consigliato di 36.400€, la versione Style verrà venduto con un'offerta lancio a 34.400 euro. Design robusto, lunghezza di 4.739 mm e larghezza di 1.900 mm per ampi spazi interni La capacità di carico standard si attesta a 435 litri, che può espandersi fino a 1.410 litri con i sedili posteriori abbattuti. Internamente il quadro strumenti è da 10,25 pollici, mentre il display centrale da 14,6 pollici ad alta definizione è quello destinato all'infotainment e al navigatore integrato mentre per l'audio a bordo è integrato un sistema audio surround 7.1 con 12 altoparlanti. Il C10 è spinto da un motore elettrico da 160 kW (218 cavalli) con una coppia di 320 Nm. Due gli allestimenti, style e design. Sono cinque le livree esterne: canopy grey, pearly white, tundra grey, glazed green e metallic black.

L'intesa Stellantis - Leapmotor Prezzo competitivo, tecnologia all'avanguardia e assistenza post-vendita di livello superiore., sono questi i tre pilastri della strategia di espansione di Leapmotor International. A ottobre 2023 Stellantis è diventata azionista strategico di Leapmotor con un investimento da 1,5 miliardi di euro, acquisendo circa il 20% di partecipazione azionaria del gruppo cinese. L'accordo prevedeva anche la costituzione di Leapmotor International, una joint venture in quote 51-49 guidata da Stellantis, con i diritti esclusivi per l'esportazione, la vendita e la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della regione cinese. Proprio grazie a Leapmotor International sono arrivate i primi due modelli a zero emissioni nelle concessionarie Stellantis in Italia e in Europa.