UK, chiusa l'ultima centrale elettrica a carbone: è il primo Paese del G7

Oggi chiude ufficialmente l'ultima centrale elettrica a carbone nel Regno Unito, che diventa così il primo Paese del G7 a eliminare l'uso di questo combustibile fossile per la produzione di energia. L'impianto di Ratcliffe-on-Soar, situato nel Nottinghamshire, in Inghilterra centrale, termina la sua attività dopo 57 anni, segnando un importante traguardo nei piani di transizione ecologica del governo britannico, che punta a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050.

La centrale sarà smantellata in due anni Il proprietario della centrale, il colosso tedesco Uniper, ha affermato che il sito sarà sottoposto a un periodo di smantellamento di due anni a partire da ottobre. Questa chiusura "segna la fine di un'epoca" ma ne apre anche "una nuova" che favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore energetico, si legge in un comunicato del governo laburista. In effetti si concludono i 142 anni di storia all'insegna del carbone utilizzato per produrre l'energia elettrica nel Regno, fin da quando nel lontano 1882 venne inaugurata la prima centrale a livello mondiale, quella di Holborn Viaduct a Londra. approfondimento E se il futuro fosse l'agrivoltaico?

Esultano i gruppi ambientalisti: "Ora abbandonare anche il gas" Il combustibile fossile inoltre ha contribuito in larga misura alla crescita economica del Paese dal XIX secolo fino agli anni '90. Questa fonte di energia estremamente inquinante veniva ancora utilizzata per produrre quasi il 70% dell'elettricità negli anni '80, prima di subire un drastico calo: 38% nel 2013, 5% nel 2018 e l'1% l'anno scorso. Per i gruppi ambientalisti si tratta di un passo importante ma ora, come ha dichiarato un portavoce di Friends of the Earth, la priorità è abbandonare anche il gas e sviluppare più velocemente l'energia rinnovabile. approfondimento Tra rinnovabili e nucleare, il caleidoscopio energetico dell’Europa