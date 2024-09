Revolut lancia i prestiti personali in Italia: come funzionano

Progetti per il futuro

"I prestiti in Italia sono importanti perché l'Italia è un mercato importante", spiega all'Adnkronos l'Head of Branch and Lending della banca nel nostro Paese, Maurizio Talarico. "Ci abbiamo messo cinque anni per il primo milione di clienti e un anno e mezzo per il secondo milione. In questo contesto fornire ai nostri clienti anche i prestiti personali diventa critico per poter realizzare la strategia che noi abbiamo di conto principale, ovvero il conto utilizzato per tutte le spese importanti e per i tipici servizi bancari e non più solamente la carta per poter comprare qualcosa su internet una tantum", aggiunge il manager spiegando come, grazie al nuovo prodotto, "ci aspettiamo di incrementare il numero di clienti". Il prestito, prosegue Talarico, "aiuterà molto anche la crescita dell'utilizzo che i clienti fanno dei prodotti Revolut. Abbiamo già i prestiti in altri mercati e abbiamo visto che, quando il cliente ha un prodotto rateale, inizia ad utilizzare tutti i prodotti di Revolut in maniera più significativa". Quanto ai progetti per il futuro nel nostro Paese, annuncia, "entro la fine dell'anno lanceremo l'iban italiano, che risponde alla strategia di conto principale e consente ai clienti di evitare l'iban discrimination, pratica comune ma sbagliata, cioè quando si trovano in situazioni per cui non possono chiedere accrediti come lo stipendio perché non viene accettato un iban che non inizi per It". Inoltre conclude, Talarico, "in futuro introdurremo le carte di credito. Abbiamo un piano a medio termine, da associare ai prodotti credito. Daranno grande flessibilità di spesa ai nostri clienti e la possibilità di accumulare Revpoints".