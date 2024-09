Bonus adozioni internazionali: domande aperte fino al 5 ottobre

Introduzione

Il governo ha messo a disposizione oltre quattro milioni di euro (4,37 milioni di euro) per gli aspiranti genitori che hanno in corso procedimenti di adozione internazionale caratterizzati da situazioni di estrema criticità.

Non sono previsti fra i requisiti eventuali limiti reddituali o Isee, né d’età. Chi risulta idoneo può inoltrare la richiesta tramite il sistema on line “Adozione Trasparente” del Dipartimento per le politiche della famiglia.