Introduzione

Oltre quattro milioni di euro (4,37 milioni di euro), sono stati stanziati per gli aspiranti genitori alle prese con procedure non ancora concluse causa pandemia o crisi internazionale. I contributi variano da 3.500 euro fino a 6.500 euro e sono indirizzati ai genitori adottivi. Le coppie che potrebbero riuscire a usufruire di questa agevolazione sono 980.

In Italia le adozioni internazionali sono in calo: nel 2023 sono stati adottati 478 bambini. È un record in negativo, peggiore anche dei dati riferiti al 2020, anno della pandemia: allora, le adozioni in Italia furono 526. Per dare un’idea, nel 2019 superarono quota 900.