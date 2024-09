Come andare in pensione prima e quanto può "costare" al lavoratore

Introduzione

Anche nel 2024 sono attive diverse vie per uscire dal lavoro anticipatamente. Ogni strada vede determinati requisiti, anni di lavoro e di anzianità. Pensiamo ad esempio alla pensione anticipata base (ex vecchiaia), con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di contributi, oppure a Quota 103, con 62 anni di età e i 41 di contributi (la cui somma fa appunto 103).

Poi c'è anche Opzione Donna, con 35 anni di contributi e 61 anni di età, l'Ape sociale al compimento di 63 anni e 5 mesi, fino al riscatto degli anni all'università, che diventano a tutti gli effetti lavorativi (ma al "prezzo" di 5.991 euro per ogni anno di studio). A proposito di soldi: quanto "costa" al contribuente andare in pensione un anno prima? Secondo le ultime stime, uscire anticipatamente dal lavoro a 66 anni anziché 67, avendone ovviamente i requisiti, può portare alla "perdita" di 1.300 euro l'anno a fronte di un montante contributivo di 300mila euro.