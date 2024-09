Auto, piano italiano per rivedere stop diesel e benzina: cosa sappiamo

Introduzione

Il Regolamento Ue stabilisce che entro il 2035 ci sia lo stop alla produzione di auto termiche. Nei prossimi giorni il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso presenterà il piano dell’Italia che punta a rinviare lo stop o almeno ad ammorbidire i vincoli europei. Il primo obiettivo è quello di anticipare alla prima parte del 2025, rispetto al 2026 in cui è prevista, la revisione del Regolamento.



A quel punto, è il pensiero del governo Meloni, si potrà spingere per modifiche e rinvii. In alternativa, se non si riuscisse a spostare le scadenze, la proposta italiana prevede un Fondo europeo di compensazione per i produttori e i consumatori