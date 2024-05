Stop ai motori termici dal 2035, cosa significa e cosa cambia

Col bando europeo ai motori inquinanti, arriverà un momento in cui, per legge, dovremo disfarci dell’auto che abbiamo nel box? E per le moto, si applicheranno le stesse regole? Facciamo chiarezza su cosa dobbiamo fare e sulle regole da seguire

Le auto nuove che potremo acquistare dal 2035 non potranno più essere alimentate a benzina o diesel, ma saranno solo elettriche. È del tutto vero? E cosa deve fare, in concreto, da chi possiede un mezzo a 2 o 4 ruote?

Anzitutto, la cornice entro cui ci muoviamo: il “green deal” è la strategia dell’Unione europea contro la crisi climatica. Prevede una serie di regole in tanti ambiti diversi per raggiungere l’obiettivo di un taglio delle emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 (cosiddetto “piano Fit for 55”), fino al raggiungimento della “neutralità climatica” (ossia l’impatto zero in termini di inquinamento da gas serra) entro il 2050. Nel settore dei veicoli, l’obiettivo è azzerare le emissioni inquinanti entro il 2035, passando anche da step intermedi, incentivando il passaggio dai vecchi motori tradizionali a quelli elettrici.

Automobili, deroghe per e-fuel e piccoli produttori

Partiamo dalle automobili. Il regolamento europeo stabilisce lo stop alla produzione e alla vendita di vetture (automobili e veicoli commerciali leggeri, come il classico furgoncino) dotate di motori termici, quelli insomma a combustione, alimentati a benzina, diesel o gasolio. Ciò vuol dire che non saranno più in commercio, non che dovremo necessariamente sostituire la nostra vecchia auto, con cui potremo quindi continuare a circolare regolarmente.

La regola prevede alcune importanti deroghe: la prima, fortemente voluta dalla Germania, evita lo stop per i motori alimentati con e-Fuel, i carburanti sintetici (secondo la Commissione europea, infatti, possono essere prodotti utilizzando esclusivamente fonti rinnovabili). La seconda riguarda i piccoli produttori, e tocca quindi nicchie di mercato: sotto le mille auto prodotte all’anno, sono totalmente esentati; chi produce tra mille e 10mila pezzi l’anno (è il caso di marchi di auto sportive come Ferrari, Maserati, Lamborghini) avrà un anno in più per adeguarsi (quindi, il 2036) senza doversi preoccupare, strada facendo, dei target intermedi.