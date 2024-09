Offerte di lavoro, ecco i settori che assumono di più in Italia

Introduzione

Secondo i dati emersi dall’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’Inps, facendo il confronto fra il 2019 e il 2024, ai primi posti ci sono terziario professionale (+388.000), costruzioni (+362.000) e alloggio e ristorazione (+319.000). La crescita si è consolidata dopo la crisi legata al Covid, ma l'aumento dei posti di lavoro è dovuta in parte anche alla necessità nelle famiglie di lavorare in più persone per far fronte al calo del potere d'acquisto dovuto alla forte crescita dei prezzi.

Le dimissioni nel primo semestre sono diminuite rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (-2,82%), ma sono rimaste sopra quota un milione, a significare comunque non tanto una rinuncia al lavoro dopo la pandemia, quanto una discreta mobilità verso un impiego migliore.