Pensioni, aumenti nel cedolino di ottobre: ecco di quanto

Interessati oltre 16 milioni di pensionati. L'incremento si applica in modo particolare ai percettori degli assegni minimi, che vedranno il loro importo aumentare di 16 euro, passando da 598,77 euro a 614,77 euro ascolta articolo

Ancora novità in tema di pensioni. Previsti aumenti nel cedolino di ottobre, per diverse categorie di pensionati grazie a una combinazione di misure fiscali e alla rivalutazione annuale collegata all’inflazione. La novità riguarda, in particolare, chi riceve assegni minimi: il loro importo aumenta di 16 euro (si passa da 598,77 euro a 614,77 euro).

Il conteggio delle somme conguagliate Il cedolino della pensione, accessibile grazie al servizio online dell’Inps, permette ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese e le ragioni per cui tale importo può variare. Le trattenute fiscali sul rateo di pensione di ottobre includeranno l’Irpef mensile e le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Le somme conguagliate saranno certificate nella Certificazione Unica 2024. Inoltre, per i pensionati che hanno optato per l’Inps quale sostituto d’imposta, verranno effettuate operazioni di abbinamento delle risultanze contabili per il modello 730, con eventuali rimborsi o trattenute in caso di conguaglio a debito. approfondimento Pensioni, ipotesi taglio delle rivalutazioni: le simulazioni

Gli aumenti Va comunque ricordato che l’aumento varia in base agli scaglioni di reddito. Qui i dettagli per ogni scaglione. Pensioni fino a 4 volte il minimo Inps: aumento del 5,4% su un importo lordo fino a 2.272,76 euro; Pensioni da 4 a 5 volte il minimo Inps: aumento del 4,59% su un importo fino a 2.839,70 euro; Pensioni da 5 a 6 volte il minimo Inps: aumento del 2,862% su un importo fino a 3.407,64 euro; Pensioni da 6 a 8 volte il minimo Inps: aumento del 2,538% su un importo fino a 4.543,52 euro;

Pensioni da 8 a 10 volte il minimo Inps: aumento del 1,998% su un importo fino a 5.679,40 euro; Pensioni oltre 10 volte il minimo Inps: aumento dell’1,728% per importi oltre 5.679,40 euro. approfondimento Falsi pensionati all'estero, scatta seconda fase di controlli Inps

Gli accrediti Per le pensioni del prossimo mese l’accredito è previsto per martedì 1° ottobre. Per chi ritira la pensione in contanti negli uffici di Poste Italiane, il pagamento seguirà il calendario alfabetico: 1° ottobre: cognomi dalla lettera A alla B;

3 ottobre: cognomi dalla lettera E alla K;

4 ottobre: cognomi dalla lettera L alla O;

5 ottobre (mattina): dalla lettera P alla R;

7 ottobre: cognomi dalla lettera S alla Z. approfondimento Baby pensioni, in 157mila la incassano da 40 anni: i dati Inps