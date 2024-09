Welfare, Satispay lancia i Buoni Acquisto per i fringe benefit

Introduzione

L’azienda, dopo il successo dei buoni pasto, lancia il nuovo servizio: saranno caricabili sulla app i fringe benefit tra i mille e i 2mila euro. Potranno essere utilizzati per acquistare beni che vanno dal carburante all’abbigliamento, dagli alimentari alle ricariche telefoniche. Il ceo Dalmasso annuncia: “Nel 2025 Satispay si userà anche per servizi di investimento. Ci stiamo lavorando, presto per dire quando verrà lanciato”.