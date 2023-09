Satispay, ecco i buoni pasto: ticket digitali dal 1° ottobre

Dall'inizio del mese prossimo saranno oltre 70mila gli esercizi in Italia che accetteranno i ticket digitali, che verranno caricati su un wallet separato che l’utente potrà utilizzare per pagare utilizzando l’applicazione

Satispay, applicazione mobile per il pagamento digitale, entra nel mercato dei ticket e presenta Satispay Buoni Pasto, utilizzabile dal 1° ottobre in 70mila tra supermercati, ristoranti e pub presenti sul territorio italiano. Da segnalare i dati per quanto riguarda le commissioni per gli esercenti: nessuna sotto i 10 euro, 20 centesimi di fee per importi superiori.