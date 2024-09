Lavoro autonomo, c’è l’incentivo autoimpiego: a chi spetta

Introduzione

Nel decreto Coesione sono presenti due misure rivolte al lavoro autonomo: la prima è Autoimpiego Centro Nord Italia, rivolta ai giovani under 35 dell’Italia centrale e settentrionale in condizioni di difficoltà che decidono di avviare un’attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionale. La misura prevede voucher tra i 30 e i 40 mila euro e un finanziamento in regime de minimis.

C’è però anche una misura rivolta al Mezzogiorno: si tratta di "Resto al Sud 2.0", misura che intende aiutare nella formazione e nell’accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché nel tutoraggio relativi all’avvio e alla realizzazione di attività imprenditoriali e libero-professionali. I beneficiari sono sempre gli under 35 che si trovano in condizione di difficoltà o di marginalità: per loro sono previsti voucher dai 40 ai 50 mila euro e un finanziamento in regime de minimis che può arrivare fino al 75% della spesa.