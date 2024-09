Aumento pensioni minime, ipotesi adeguamento: cosa sapere

Introduzione

Allo studio del governo c’è l’adeguamento dei trattamenti pensionistici minimi nella prossima legge di Bilancio: secondo l’ufficio studi della Uil pensionati, gli oltre due milioni di persone che ricevono assegni con cifre contenute passerebbero da 614,77 a 625,83 euro. Una cifra che Forza Italia però vorrebbe che fosse anche più alta, a 650 euro al mese, con un costo dell’operazione che si aggirerebbe intorno al miliardo. Le risorse andrebbero recuperate dalla rimodulazione delle tax expenditures e della spesa impropria dell'Inps per l'assistenza.

Per gli assegni più alti l’adeguamento sarebbe inferiore, come lo scorso anno quando fu decisa una rivalutazione decrescente del 100 per cento per le pensioni con importi fino a 4 volte il minimo e del 22 per cento, invece, per coloro che ricevevano assegni fino a 10 volte il minimo. “Temiamo che il governo voglia di nuovo fare cassa sui pensionati, tornando al meccanismo più iniquo e sfavorevole per i trattamenti pensionistici superiori a 4 volte quello minimo. La rivalutazione non è un aumento ma l’unico strumento che hanno i pensionati per recuperare in modo parziale l’inflazione dell’anno precedente”, ha dichiarato il segretario della Uil pensionati Carmelo Barbagallo.