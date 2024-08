Pensioni anticipate, ipotesi finestre uscita più lunghe: cosa sappiamo

Introduzione

Il dossier pensioni è uno dei tanti su cui il governo Meloni sta lavorando in vista della prossima Manovra. I tecnici sono alle prese con i primi calcoli e le simulazioni. Si starebbe esaminando la possibilità di introdurre un allungamento delle finestre per l'accesso alla pensione anticipata solo sulla base dei contributi e indipendentemente dall'età.



Oggi ci si accede con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) e la finestra mobile è di tre mesi: l'ipotesi, per l'anno prossimo, è di allungarla a 6-7 mesi. Con il risultato che l'uscita dal lavoro scatterebbe dopo 43 anni e 4 mesi (42 anni e 4 mesi per le donne) o 43 anni e 5 mesi in caso di allungamento a 7 mesi.