Assicurazione auto, perché i rimborsi per grandine sono più difficili

Introduzione

Come denuncia il Movimento Consumatori, le compagnie assicurative sono sempre più restie a riconoscere gli indennizzi ai titolari di polizze accessorie a copertura di gravi danni atmosferici. Tra le insidie più comuni che si annidano nelle clausole dei contratti spicca il riconoscimento del rimborso solo se il cliente dimostra di essere stato assicurato anche l’anno precedente. Secondo l’associazione spesso le riparazioni eseguite presso carrozzerie convenzionate si limitano ad applicare il “tirabolli” e non intervengono su altri danni come le microfratture nella vernice.

Federcarrozzieri stima che in Italia i danni per eventi estremi climatici sono aumentati del 50% nell’ultimo decennio. Prosegue il record di danni causati dalla grandine con costi che variano dai 900 ai 10mila euro per le vetture più grandi mentre le polizze sono salite in media a 165 euro. Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna sono tra le regioni dove il meteo flagella di più gli automobilisti