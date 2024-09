Voldemort, cosa sapere sul malware che si finge il Fisco

Introduzione

Si chiama Voldemort, come il cattivo della saga di Harry Potter, il nuovo malware che ha già colpito oltre 70 organizzazioni nel mondo, inclusa l’Italia, fingendo di essere il Fisco. A rivelarlo è il Threat Research Team di Proofpoint, una società di cybersicurezza che ha identificato la nuova campagna malevola la quale, tramite il phishing, invia alle vittime messaggi nei quali si dichiara la presenza di informazioni fiscali aggiornate con link e documenti associati. Se si clicca sul link si viene indirizzati a un sito malevolo e viene scaricato il malware.

Il malware non è stato ancora fermato ma alcuni dettagli appaiono già chiari: sembra infatti che abbia notevoli capacità di esfiltrazione ed eliminazione di file, tanto da far pensare che sia quasi più interessato a spiare che ad avere un ritorno finanziario. Ancora ignota la mente dietro questa campagna. Per proteggersi è consigliabile limitare l'accesso ai servizi di condivisione di file esterni ai soli server affidabili.