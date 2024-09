Ricchezza finanziaria dell'Italia a 6.200 miliardi: 457mila milionari

Introduzione

Migliora la posizione dello Stivale nel suo rapporto con l’Europa occidentale: al 2023 la nostra ricchezza, in crescita del 4,4% annuo, ammontava all’11,4% del totale. Non solo: il 24esimo Global Wealth Report del Boston Consulting Group (Bcg) stima che entro il futuro si arriverà a un valore di 7.400 miliardi di dollari. Ma come è distribuita nel Paese questa ricchezza? E quali sono le aree geografiche mondiali più forti?