Concessioni balneari, vicino accordo con Ue: bandi entro giugno 2027

Introduzione

L’accordo tra il governo italiano e la Commissione europea sul tema delle concessioni balneari sembra vicino: in base a quanto riportato, la bozza d’intesa prevederebbe l’obbligo di avviare nuove gare entro giugno del 2027. Ai Comuni sarebbe comunque garantita la possibilità di procedere in anticipo rispetto al termine ultimo fissato, come già sta avvenendo in alcune città.

La trattativa - condotta dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, in odore di lasciare Roma per raggiungere Bruxelles in qualità di commissario europeo - prevederebbe anche l’assenza di un diritto di prelazione in favore degli attuali concessionari e indennizzi a favore degli uscenti pagati dai subentranti. Se l’accordo sarà confermato, potrebbe essere inserito all’interno di un decreto atto a evitare la procedura d’infrazione europea sul tema. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle possibili novità in arrivo.