Pagamenti Inps settembre 2024, le date da segnare sul calendario

Introduzione

Sono già note le date di pagamento di settembre delle prestazioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, come pensioni, NASpI, Assegno Unico, Assegno di Inclusione e anche Bonus Maroni, per chi rinuncia ad andare in pensione con Quota 103.

Da segnalare, inoltre, come l'Inps erogherà a settembre i rimborsi Irpef per coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il mese di luglio e sono in credito con il fisco: il rimborso per i pensionati avviene infatti il secondo mese successivo alla presentazione della domanda.