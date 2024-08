Klarna vuole sostituire metà dei dipendenti con l'intelligenza artificiale

Il CEO Siemiatkowski spiega che non si tratta di licenziamenti, ma di mancate assunzioni durante il turn-over. "Il nostro assistente AI svolge il lavoro di 700 persone, riducendo il tempo medio di risoluzione dei problemi da 11 a 2 minuti, mantenendo gli stessi livelli di soddisfazione dei clienti", ha aggiunto. Gli impiegati nell'azienda svedese sono passati da 5mila a meno di 4mila. L'obiettivo potrebbe essere 2mila unità lavorative in tutto ascolta articolo

Il gruppo svedese di pagamenti Klarna ha annunciato di aver ridotto centinaia di posti di lavoro e prevede ulteriori riduzioni in futuro mentre implementa l'uso dell'intelligenza artificiale per gestire le richieste dei clienti. Secondo quanto riportato da Reuters, il 27 agosto l'azienda ha dichiarato che i chatbot possono ridurre drasticamente il tempo necessario per risolvere i problemi.

L'assistente AI dell'azienda svolge il lavoro di 700 dipendenti La società "compra ora, paga dopo", ampiamente attesa per una quotazione in borsa l'anno prossimo, è stata una delle prime ad adottare l'intelligenza artificiale generativa (GenAI) per ridurre i costi e aumentare la produttività. L'azienda, che ha riportato un utile rettificato per il primo semestre di 673 milioni di corone svedesi (66 milioni di dollari), ha affermato che il suo assistente AI sta svolgendo il lavoro di 700 dipendenti, riducendo il tempo medio di risoluzione da 11 minuti a soli due.

"Circa 12 mesi fa, avevamo circa 5.000 posizioni attive all'interno dell'azienda, e ora siamo scesi a circa 3.800," ha dichiarato in un'intervista il CEO Sebastian Siemiatkowski, aggiungendo che quasi tutta la riduzione è stata ottenuta attraverso il naturale turnover del personale, e non tramite licenziamenti. "Semplicemente non assumendo, cosa che non facciamo da settembre... l'azienda sta diventando sempre più piccola," ha aggiunto. Siemiatkowski ha spesso elogiato l'AI come un mezzo per ridurre i costi e aumentare l'efficienza. Il taglio più significativo del personale è avvenuto lo scorso maggio, quando ha licenziato 700 dipendenti attraverso un messaggio preregistrato.

"Continueremo a non reclutare altro personale se non ingegneri per un periodo significativo," ha detto ancora i CEO, aggiungendo che il numero di dipendenti potrebbe eventualmente scendere a 2.000, senza però fornire una tempistica precisa. Al momento del picco di valutazione di 46 miliardi di dollari nel 2021 - in base a un'operazione di raccolta fondi effettuata all'epoca - Klarna era non redditizia, con entrate molto inferiori e circa 7.000 dipendenti. Pur riducendo il costo totale del lavoro, Klarna prevede di pagare significativamente di più per ogni singolo dipendente, ha affermato l'azienda.

Nel primo semestre 2024 fatturato aumentato del 27% Klarna ha inoltre riportato un fatturato del primo semestre di 13,3 miliardi di corone, in crescita del 27% rispetto all'anno precedente, con un incremento del 38% delle entrate negli Stati Uniti. Il suo utile rettificato si confronta con una perdita di 456 milioni di corone dell'anno scorso. Siemiatkowski ha affermato che una prima offerta pubblica (IPO) l'anno prossimo "sembra ragionevole", ma non vi è ancora un impegno definitivo da parte dell'azienda per lanciare un'IPO. Ha aggiunto che Klarna potrebbe optare per una quotazione negli Stati Uniti, ma ha anche valutato seriamente alcune opzioni europee.