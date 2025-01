Accordo Unicredit-Commerzbank, Orcel: potrebbe non proseguire

Andrea Orcel si dice sorpreso dalle reazioni in Germania ai suoi tentativi di acquisizione di Commerzbank, affermando che la sua banca è stata invitata a presentare un'offerta e ha comunicato con tutte le parti. Il ceo di Unicredit spiega a Bloomberg Tv che negli ultimi due anni e mezzo, ha avuto diversi incontri con il governo tedesco e con la dirigenza dell'istituto tedesco. "Commerzbank è stata la prima telefonata che abbiamo avuto al mattino per fare il punto della situazione", dopo aver acquisito un'importante partecipazione. "Da lì si è passati alla sorpresa. Immaginate la nostra, e poi si è passati all'ostilità o all'opacità", sottolinea Orcel. "Siamo stati invitati, in realtà, dal governo, in quanto unici strategici ad acquistare la loro quota", ricorda il ceo di Unicredit spiegando che eravamo la migliore offerta, e ci è stato chiesto di fare un'altra offerta a un prezzo maggiorato rispetto a quello che avevamo offerto per ottenere l'intera quota". Considerate le ripercussioni, Orcel aggiunge di non avere fretta di decidere cosa fare della partecipazione e sottolinea che si aspetta la possibilità di dialogare dall'esito delle elezioni di fine febbraio in Germania: “Le fusioni e acquisizioni aggiungono valore solo se effettuate alle giuste condizioni, al momento giusto e nel modo giusto. Altrimenti, è meglio starne alla larga”, ha spiegato Orcel.