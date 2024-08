Fisco, da settembre multe più leggere: cos'è lo scudo anti-sanzioni

Introduzione

Il decreto attuativo a tema sanzioni stabilisce tra l'altro che - dal prossimo mese - i contribuenti che si metteranno in regola con le circolari dell’agenzia delle Entrate entro 60 giorni non saranno punibili.

Il nuovo regime prevede sanzioni amministrative ridotte da un quinto a un terzo. Per chi non presenta la dichiarazione dei redditi o dell'Irap, oppure la dichiarazione del sostituto d'imposta, – per esempio – la multa sarà del 120%, anziché dal 120 al 240% previsto ora. Per le violazioni antecedenti settembre, invece, restano ancora valide le tariffe iniziali