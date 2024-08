Introduzione

Stando alle dichiarazioni del 2023, i maxi sconti per chi abita all'estero hanno attratto circa 37.200 soggetti tra sportivi professionisti, cervelli di ritorno e pensionati al Sud. Con il decreto Omnibus varato a inizio agosto, il governo Meloni ha modificato una norma del 2016 per incentivare il trasferimento in Italia dei contribuenti più ricchi. Chi intende spostare la residenza dovrà versare all’erario un’imposta forfettaria di 200mila euro, il doppio rispetto a quanto previsto finora.

Secondo i dati della Corte dei Conti, in cinque anni lo Stato ha incassato dall’imposta sostitutiva circa 260 milioni di euro. Ma non è chiaro se lo Stato ha effettivamente guadagnato di più rispetto alla precedente tassazione. L’Agenzia delle Entrate è all’oscuro sia dell’ammontare dei redditi esteri sui quali agisce l’imposta, sia delle imposte ordinarie che sarebbero state prelevate in assenza della flat tax. Sul raddoppio della tassa, il ministro dell’Economia Giorgetti ha affermato: “Il governo è contrario a inaugurare una stagione di gara con altri Paesi per creare situazioni di favore fiscale a persone e imprese"