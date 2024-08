Introduzione

L’associazione dei consumatori, commentando l’allarme lanciato dai produttori, stima per la varietà robusta un incremento del 68% rispetto all’agosto 2023. E in Italia, dove il solo espresso bevuto al bar genera un giro d’affari di 7 miliardi di euro all’anno, il costo è cresciuto del 15% dal 2021, con picchi in particolare in alcune città.

Il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso commenta: "Qualsiasi incremento dei listini aggraverebbe la spesa di un rito quotidiano per milioni di cittadini e metterebbe a rischio buone usanze come quella del caffè sospeso a Napoli”