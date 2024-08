Introduzione

Secondo i calcoli di Demoskopika, quest'estate potrebbe chiudersi con poco meno di 66 milioni di arrivi e 266 milioni di presenze turistiche. Numeri buoni per l’economia, meno per l'impatto che il sovraffollamento turistico ha sul territorio. Mentre varie località hanno già a messo a punto iniziative per limitarne i lati negativi, dalle Cinque Terre a Capri, il problema è arrivato anche all'attenzione dei privati. Da qualche settimane è stata lanciata Unexpected Italy, un'app che consiglia ai viaggiatori posti più sconosciuti e promuove itinerari insoliti