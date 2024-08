Introduzione

Nell’analisi su 40 mete italiane campione tra mare e montagna, Scenari Immobiliari rileva come negli ultimi dieci anni il costo al metro quadro delle seconde case sia cresciuto in media più delle grandi città: +26,8%, oltre un punto rispetto a Milano.

A spingere il mercato immobiliare "ad alta quota" concorrono più fattori, dal fenomeno dell’overtourism all'opzione del lavoro da remoto. Da non sottovalutare poi l’impatto del cambiamento climatico con la crescente necessità di “sfuggire” da estati sempre più torride in città e infine la popolarità del Bel Paese come meta vip.