Introduzione

Secondo una ricerca Jfc, che l’agenzia Ansa ha visionato in anteprima, il 38,4% si dice invece contrario e si oppone a interventi che intervengano sui flussi turistici di modo da evitare situazioni che residenti e territori non sono in grado di sostenere. Infine c'è una quota del 12,3% che, pur affermando la propria neutralità, segnala queste come misure "non in grado di produrre benefici reali".

Fra le restrizioni presenti nel nostro Paese ci sono: semafori anti-ingorgo per selfie e foto al panorama, accessi a strade e lidi da prenotare online, presenze a tempo oppure sensori che registrino i passaggi degli escursionisti.