Introduzione

Come recentemente affermato dal ministro delle Imprese del made in Italy Adolfo Urso, in Italia a Ferragosto i prezzi di benzina e gasolio sono (lievemente) scesi. Secondo l'ultima rilevazione di Staffetta quotidiana, nelle prime due settimane di agosto i valori della benzina si sono riassettati vicino alla media europea di 1,743 euro, mentre quelli del gasolio (seppur in riduzione) restano comunque intorno a 1,738 euro (più alti della media europea, pari a 1,628 euro).

A fine luglio, invece, il prezzo medio della benzina era di 1,860 euro al litro per la benzina, lievemente superiore a quello attuale. Ma attenzione: a pesare sulla cifra sono le imposte, pari a 1,064 euro al litro per la benzina. Il prezzo industriale, invece, nel Belpaese è di 0,796 euro. All'Italia, nonostante le imposte, non va comunque lo scettro di Paese europeo con benzina e gasolio più costosi: il "primato" spetta invece alla Danimarca.