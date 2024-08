Wizz Air lancia la carta "All You Can Fly": cos'è e come funziona

La compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air ha lanciato “All You Can Fly”, una membership card da 599 euro che offre un ampio numero di voli su un periodo di 12 mesi. Oltre 800 destinazioni a cui vanno aggiunti 9,99 euro per ogni tratta. È la prima carta di questo genere in Europa e la compagnia ha lanciato anche un'offerta di prevendita limitata della membership a 499 euro per chi acquisterà il pacchetto entro il 15 agosto.