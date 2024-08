Introduzione

Le installazioni attive dell'app CieID, che permette di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione attraverso la Carta d’identità elettronica, salgono a 5 milioni e 820mila. A gennaio scorso erano "solo" 4,4 milioni: l'incremento è dunque del 31%.

Per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Alessio Butti, "il significativo aumento nei download e nelle installazioni dell'app, insieme a quello delle autenticazioni, sta dimostrando l’efficacia dell’impegno messo in campo per la digitalizzazione dei servizi pubblici". E nel 2025 arriverà IT Wallet, il sistema di portafoglio digitale che consentirà di conservare tutti i documenti digitali (compresa la Cie) sull’app IO nel proprio smartphone.