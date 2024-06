Introduzione

Dal prossimo mese è previsto l’inizio della sperimentazione con IT Wallet, un sistema di portafoglio digitale che consentirà di conservare tutti i documenti digitali sull’app IO nel proprio smartphone. Si comincia con patente e tessera sanitaria, ma entro l’anno dovrebbe arrivare anche la carta d’identità elettronica.

Ad accompagnare l’applicazione ci saranno presto anche e-wallet privati alternativi, che permetteranno di conservare altri documenti, come perizie, titoli e attestati tecnici: non è perciò irrealistico immaginare in un prossimo futuro la possibilità di acquistare con pochi click un farmaco che richiede ricetta medica o una sim per lo smartphone, oltre che noleggiare un’auto, senza presentare i documenti di persona.