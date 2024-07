Introduzione

I microliving sono e saranno una realtà anche in Italia. Tale cambiamento è legato al decreto Salva-casa, che riduce le superfici minime dei monolocali, che passano da 28 metri quadrati a 20; dei bilocali, che scendono da 38 a 28, e anche le altezze, che arrivano ai 2 metri e 40 dai 2 metri e 70 originari. Il settore percepisce già una decisa svolta: il primo esempio di mini case è già presente a Milano, in zona No-Lo.

Altrove la realtà sembra essere decisamente più diffusa: il termine, infatti, è usato in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada ed Europa del nord per riferirsi a spazi abitativi piccoli, in un certo senso deliberatamente progettati per non rispettare gli standard minimi di spazio. Una storia che sanno bene in Giappone e, più in generale, in Asia, dove le case di piccole dimensioni hanno una grande tradizione.