Introduzione

Per il rinnovo dei contratti del comparto statale che comprende ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, l'Aran ha confermato la proposta di incrementi della retribuzione media complessiva a regime di 160 euro, pari al 5,74%. Si può arrivare a 190 euro per alcune figure professionali. Nelle loro reazioni ufficiali quasi tutti i sindacati, dalla Cgil alla Uil e alla Flp, hanno voluto sottolineare che i fondi a disposizione sono considerati scarsi. Ecco le novità emerse.