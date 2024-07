Introduzione

Il governo, rappresentato dall'Aran, e i sindacati trattano per il rinnovo del triennio 2022-2024 per i dipendenti delle Funzioni centrali.

Gli interventi sono su più fronti. Si supera innanzitutto il criterio della prevalenza del lavoro in sede, con uno spazio più ampio a quello da casa (ma solo per determinate categorie di dipendenti, dai genitori con figli piccoli a carico a chi assiste familiari). Si prevede poi un aumento del 5,78% delle busta paga, ma i sindacati chiedono di più: c'è il rischio che per decine di migliaia di statali venga vanificato dal taglio del cuneo fiscale per i redditi al di sotto dei 35mila euro