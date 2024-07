Ex Ilva, sei gruppi interessati: sindacati critici

Fra i possibili pretendenti a prendere le redini dell'acciaieria anche due investitori italiani. Il polo siderurgico che ha il suo fulcro a Taranto ora è gestito dallo Stato perché in amministrazione straordinaria. Prima della fine del mese il governo vuole avviare l'iter per la vendita, da concludere entro quest'anno. Sindacati preoccupati per la sorte degli oltre 10mila dipendenti.

Per la cessione di quella che ora si chiama Accierie d’Italia, in amministrazione straordinaria – quindi guidata da commissari dello Stato – dopo il burrascoso divorzio da ArcelorMittal, ci si sarebbero sei pretendenti. Avrebbero mostrato interesse gli indiani di Vulcan Green Steel e quelli di Steel Mont, il gruppo ucraino-olandese Metinvest e i canadesi di Stelco , ai quali si sono aggiunti due investitori italiani.

Produzione al lumicino e cassa integrazione

Ma le fabbriche procedono a rilento, la produzione è molto al di sotto di quella necessaria per garantire la sopravvivenza e migliaia di operai sono in cassa integrazione. Una necessità, quella di lasciare a casa con stipendio ridotto molti degli oltre 10mila dipendenti, accettata dai sindacati ma non coi numeri attuali, peraltro ora leggermente diminuiti, fino alla metà del 2026 e soprattutto senza assicurazioni. Così il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma: “Il bando deve essere oggetto di un confronto e noi vogliamo la garanzia degli occupati in tutti gli impianti”.