Ex Ilva, ministro Urso: "Un'azienda canadese interessata all'acquisto"

Un'azienda canadese interessata a comprare l'ex acciaieria di Taranto. "Ci sono altri soggetti industriali che hanno chiesto anch'essi di visitare gli impianti di quella che era l'ex Ilva. Oltre ai tre soggetti che lo hanno fatto nelle ultime settimane, in questo caso è un'impresa canadese, uno dei grandi paesi del G7", ha affermato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine dell'assemblea di Unioncamere. " Vi sono anche altre imprese, magari di minore dimensione, che hanno chiesto di visitare gli impianti per fare eventualmente, anch'essi, nell'ambito della procedura, delle proposte di politica industriale e finanziaria che sia confacente al piano che dobbiamo realizzare", ha aggiunto il ministro.

"Tavolo sull'iter di vendita entro Ferragosto"

Sull'ex acciaieria Ilva, ha detto ieri Urso a margine del 'Forum in masseria' che si è tenuto a Manduria (Taranto), "c'è un confronto al ministero del Lavoro e ce ne sarà uno a Palazzo Chigi prima della pausa ferragostana, sia per confrontarci con i sindacati sull'utilizzo temporaneo della cassa integrazione" e sia "per rendere conto di questo percorso e del prestito ponte che abbiamo chiesto fosse autorizzato dalla Commissione europea, oltre alle procedure che ci apprestiamo a realizzare per assegnare gli impianti ai player che ne faranno richiesta, sulla base dei piani industriali e non solo finanziari che poi saranno vagliati dai commissari".