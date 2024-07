Introduzione

Si tratta della prima inversione di tendenza dalla fine della pandemia: all’epoca i prezzi dei biglietti si erano alzati. Ora invece, dopo due anni di inflazione e una conseguente perdita del potere d’acquisto, i passeggeri sono meno disposti a pagare tariffe elevate per andare in vacanza. Le compagnie aeree - spiega Il Sole 24 Ore - si sono perciò dovute adeguare.

Rientrano in questo quadro anche i colossi come Lufthansa e Air-France-Klm, che hanno perso diversi punti in Borsa. Fanno eccezione invece IAG (British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus) e la low cost Wizz Air, specializzata nell’Est Euorpa.