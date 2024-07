Introduzione

L’estate 2024 è all’insegna dei rincari su ogni aspetto delle vacanze, compreso quello dei voli. Secondo una stima del Codacons in un mese il costo dei biglietti aerei nazionali è aumentato del 24,4%, mentre quelli internazionali del 7,3%. Guardando solamente alla settimana centrale di agosto, rispetto all’estate 2023 le tariffe dei voli per le principali località di mare italiane ed estere sono aumentare di circa il 20%.

Esistono, tuttavia, diverse strategie per cercare di tenere sotto controllo il costo dei viaggi aerei: tra queste è da tenere in considerazione, qualora sia possibile, prenotare il volo con largo anticipo rispetto alla data di partenza desiderata. È bene inoltre prestare attenzione ai giorni della settimana, con quelli centrali che permettono di risparmiare rispetto ai weekend. Anche i mesi in cui si parte hanno la loro influenza sui costi da sostenere, così come gli eventuali extra che si decide di acquistare nel caso in cui si voli con una compagnia low cost. Ecco tutti gli stratagemmi che è possibile sfruttare per cercare di tenere sotto controllo il prezzo dei biglietti