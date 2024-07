Introduzione

Una ricerca di Adiconsum Sardegna, visionata in anteprima da Il Messaggero, ha messo in luce come anche quest’anno i costi degli aerei verso le isole maggiori – Sardegna e Sicilia – stiano subendo importanti rincari. I voli per le principali città sarde, per esempio, sono più cari di quelli per Grecia, Albania e Spagna.

I prezzi si abbassano (anche per la Sicilia) se si parte da Roma, ma solo se si prenotano viaggi con orari molto scomodi. Tornano perciò le preoccupazioni relative agli algoritmi che rischiano di gonfiare le tariffe. A essere colpiti sono soprattutto i turisti e i residenti.