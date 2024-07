Introduzione

L’Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti relativi al cosiddetto "Bonus Maroni", destinato ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che decidono di continuare a lavorare nonostante il raggiungimento dei requisiti per accedere a Quota 103. L'incentivo consiste in un esonero contributivo pari al 9,19% e, di conseguenza, in un aumento dello stipendio netto.

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha precisato che l'agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione, non è perciò soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, e non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro. La domanda va presentata presso il portale dedicato nel sito dell'Inps, oppure attraverso i patronati che poi comunicheranno i dati all'istituto.