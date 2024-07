Pnrr, ok quinta rata. Meloni: "Smentito chi voleva fallimento governo"

Arriva l’atteso via libera della Commissione europea alla quinta rata del Pnrr italiano. Bruxelles dà una valutazione preliminare positiva al pagamento: la richiesta a dicembre era su 52 traguardi-obiettivi per 10,6 miliardi (al netto del prefinanziamento per 1,6 miliardi), poi l'importo della rata è salito a 11,1 miliardi (3,2 sovvenzioni e 7,9 prestiti) per 54 traguardi-obiettivi con l'anticipo, da quanto si apprende, di due obiettivi della sesta rata ascolta articolo

La Commissione Ua dà valutazione preliminare positiva al pagamento della quinta rata del Pnrr dell'Italia. La richiesta a dicembre era su 52 traguardi-obiettivi per 10,6 miliardi (al netto del prefinanziamento per 1,6 miliardi). L'importo della rata è salito a 11,1 miliardi (3,2 sovvenzioni e 7,9 prestiti) per 54 traguardi-obiettivi con l'anticipo, da quanto si apprende, di due obiettivi della sesta rata. L'esecutivo Ue ha affermato di non poter valutare il raggiungimento di un obiettivo da 110 milioni per motivi metodologici. I pagamenti approvati nel Pnrr italiano salgono ora a 113,5 miliardi su 194,4 miliardi.

Meloni: "Smentiti coloro che volevano fallimento governo" L'ok della commissione europea al pagamento della quinta rata del Pnrr "e' una notizia che ancora una volta smentisce quanti avevano scommesso sul fallimento di questo governo, quanti speravano in cuor loro che l'Italia potesse perdere i soldi dell'Europa per ottenere magari un vantaggio elettorale mentre lo dicevano ma non e' andata cosi'". Lo afferma in un video messaggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Abbiamo raggiunto gli obiettivi previsti per questa rata, abbiamo fatto anche qualcosa di più - ha spiegato la presidente del Consiglio -. A dicembre avevamo inviato la richiesta per 10 miliardi 600 milioni, ma a maggio 2024 abbiamo raggiunto due ulteriori obiettivi e questo ci consentirà di ricevere 400 milioni in più e arrivare a 11 miliardi con il pagamento di questa quinta rata".

Già in pista per la sesta rata "Il nostro lavoro non si ferma qui: va avanti senza sosta. Solo pochi giorni fa abbiamo inoltrato la sesta richiesta di pagamento da 8,5 miliardi di euro e anche su questo siamo i primi in Europa. Abbiamo convocato per domani un'altra cabina di regia per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi previsti per chiedere il versamento della settima rata da 18,2 miliardi di euro". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio sull'ok della commissione europea al pagamento all'Italia della quinta rata del Pnrr.